Крыжинка приостановила выступления в чемпионате Украины

Столичный клуб не явился на матч регулярки.
Сегодня, 19:27       Автор: Антон Федорцив
Крыжинка Кэпиталз / ФХУ
Крыжинка Кэпиталз / ФХУ

Киевская Крыжинка Кэпиталз не приехала на поединок чемпионата Украины по хоккею против одесского Шторма. Столичная команда приостановила выступления в регулярном первенстве, сообщает официальный сайт клуба.

"Позиция владельцев клуба состоит в том, что ХК Киев Кэпиталз и команды из его структуры не считают возможным участвовать в соревнованиях или мероприятиях с участием лиц, осужденных за преступления или причастных к коррупционным действиям. В частности, речь о назначении арбитром Андрея Кичи, который не может быть привлечен к официальным матчам Крыжинки Кэпиталз", – говорится в заявлении клуба.

Упомянутый рефери был приговорен к пяти годам лишения свободы за содействие в предоставлении 5 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП. Впрочем, суд освободил его от ареста с испытательным сроком на 1 год.

Кстати, ранее хоккейная сборная Украины обновила состав перед Европейским кубком наций.

