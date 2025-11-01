Крыжинка приостановила выступления в чемпионате Украины

Киевская Крыжинка Кэпиталз не приехала на поединок чемпионата Украины по хоккею против одесского Шторма. Столичная команда приостановила выступления в регулярном первенстве, сообщает официальный сайт клуба.

"Позиция владельцев клуба состоит в том, что ХК Киев Кэпиталз и команды из его структуры не считают возможным участвовать в соревнованиях или мероприятиях с участием лиц, осужденных за преступления или причастных к коррупционным действиям. В частности, речь о назначении арбитром Андрея Кичи, который не может быть привлечен к официальным матчам Крыжинки Кэпиталз", – говорится в заявлении клуба.

Упомянутый рефери был приговорен к пяти годам лишения свободы за содействие в предоставлении 5 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП. Впрочем, суд освободил его от ареста с испытательным сроком на 1 год.

Кстати, ранее хоккейная сборная Украины обновила состав перед Европейским кубком наций.

