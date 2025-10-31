iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Хоккейная сборная Украины изменила состав на Европейский кубок наций

Трио исполнителей поднялось из резерва.
Сегодня, 00:55       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / ФХУ
Сборная Украины / ФХУ

Тренерский штаб национальной команды Украины обновил атакующую линию. Три нападающих одесского Шторма перебрались в основной список из резервного, сообщает Федерация хоккея Украины в Telegram.

Никита Сидоренко, Илья Крикля и Сергей Стецюра заменят в сборной тройку киевского Сокола. В заявке "сине-желтых" одесситы заняли места Алексея Янишевского, Вадима Мазура и Дениса Жеребко.

Сборная Украины с 3 ноября будет готовиться к дебютному розыгрышу турнира. Команда Дмитрия Христича попала в группу D. Там соперниками "сине-желтых" будут Литва (6 ноября) и Румыния (7 ноября).

Напомним, ранее Кременчуг вылетел из Континентального кубка с сокрушительным поражением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею

Статьи по теме

Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь
Сборная Украины объявила состав на дебютный Европейский Кубок наций по хоккею Сборная Украины объявила состав на дебютный Европейский Кубок наций по хоккею
Официально. Украина сыграет в Европейском Кубке Наций по хоккею Официально. Украина сыграет в Европейском Кубке Наций по хоккею
ЧМ-2025 по хоккею, Дивизион ІА: Украина не смогла повыситься в элиту, Великобритания выиграла первенство ЧМ-2025 по хоккею, Дивизион ІА: Украина не смогла повыситься в элиту, Великобритания выиграла первенство

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Украина00:55
Хоккейная сборная Украины изменила состав на Европейский кубок наций
Европа00:27
Форвард МЮ заинтересовал трио коллективов АПЛ
Вчера, 23:46
НБА23:46
Голден Стэйт пролонгировал ведущего защитника
Футзал23:15
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ разгромил Киев Футзал в украинском дерби, Врхника одолела Форцу
Европа22:51
Конкурент Довбика оказался в лазарете Ромы
Еврокубки22:17
Лень прокомментировал переход в Реал
НХЛ21:30
Колорадо дал суперконтракт основному нападающему
Европа20:48
Ювентус официально получил нового тренера
НБА20:22
Уникальный чемпион НБА начал борьбу с раком яичек
Европа19:56
Переход Холанда в Реал зависит от будущего Винисиуса Жуниора
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK