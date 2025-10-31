Хоккейная сборная Украины изменила состав на Европейский кубок наций

Тренерский штаб национальной команды Украины обновил атакующую линию. Три нападающих одесского Шторма перебрались в основной список из резервного, сообщает Федерация хоккея Украины в Telegram.

Никита Сидоренко, Илья Крикля и Сергей Стецюра заменят в сборной тройку киевского Сокола. В заявке "сине-желтых" одесситы заняли места Алексея Янишевского, Вадима Мазура и Дениса Жеребко.

Сборная Украины с 3 ноября будет готовиться к дебютному розыгрышу турнира. Команда Дмитрия Христича попала в группу D. Там соперниками "сине-желтых" будут Литва (6 ноября) и Румыния (7 ноября).

Напомним, ранее Кременчуг вылетел из Континентального кубка с сокрушительным поражением.

