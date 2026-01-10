Первый матч на арене Олимпиады-2026 в Милане завершился форс-мажором из-за льда

С 6 по 22 февраля пройдут Олимпийские игры, а накануне состоялся тестовый хоккейный матч, которому не суждено было закончиться.

Во время игры Кальтерн и Варезе на арене Санта-Джулия в Милане матч пришлось прервать из-за образовавшейся в льду пробоины. Об этом сообщил журналист Крис Джонстон в социальной сети X.

Сотрудники арены залили повреждённый участок водой. Добавим, что заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что игроки лиги могут отказаться от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.

Напомним, что арена для Олимпийских игр была модернизирована, и теперь её вместимость составляет 14 000 мест.

