Беленюк анонсировал последнюю Олимпиаду в карьере

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк сообщил, что Олимпиада-2024 в Париже станет последней в его карьере.

По словам украинского спортсмена, он имеет достаточное количество времени, чтобы подготовиться к соревнованиям.

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"Есть над чем подумать, есть что проанализировать в подготовке к Олимпиаде. Для нас это максимально положительный момент, потому что сразу отобрались и есть 10 месяцев для подготовки, для изучения всех соперников, которые будут на Олимпиаде, чтобы максимально проявить себя на этих соревнованиях. Поэтому будем спокойно работать и готовиться к последней Олимпиаде в моей карьере.

Думаю, на этот раз уж точно. Я такое говорил в принципе перед Олимпиадой в Токио, но война внесла определенные коррективы в жизнь – чувствую необходимость, пока у меня еще есть силы максимально проявить себя на спортивной арене, прославлять свое государство и радовать результатами болельщиков.

Я верю в судьбу, если мне бог дал возможность завоевать лицензию на Олимпиаду-2024, я думаю, что надо к ней готовиться. Если бы не завоевал лицензию на чемпионате мира, то задумался бы, участвовать ли в следующих отборочных турнирах весной, потому что это достаточно трудно – разбить подготовку на два этапа", - приводит слова Беленюка Суспільне Спорт.

На чемпионате мира-2023 Беленюк завоевал бронзу и лицензию на игры. На счету Жана две медали Олимпйиских игр – серебро Рио-2016 и золото Токио-2020.

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