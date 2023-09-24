Медаль и лицензия на Олимпиаду: Беленюк завоевал бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе
Украинский спортсмен сумел добиться нужного результата.
В воскресенье, 24 сентября, борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил бронзу чемпионата мира-2023 по борьбе.
Украинский спортсмен в схватке за третье место одержал победу над Нурсултаном Турсиновым из Казахстана (7:2) в весовой категории до 87 кг.
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Помимо бронзовой медали Беленюк также завоевал лицензию на Олимпиаду-2024.
Напомним, на турнире борец в 1/8 проиграл турку Али Дженгизу, а в утешительных схватках одолел Тони Метсомеки из Финляндии и Жалгасбая Бердымуратова из Узбекистана.
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