iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

В Греции зажгли олимпийский огонь

Олимпиада-2024 пройдет во Франции.
Сегодня, 14:12
Огонь олимпийских игр / Getty Images
Огонь олимпийских игр / Getty Images

В Древней Олимпии прошла церемония зажигания огня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Огонь был зажжен перед руинами храма Геры греческой актрисой Мэри Миной, игравшей роль верховной жрицы. Она передала его первому факелоносцу – греческому спортсмену Стефаносу Дускосу.

Огонь отправится в 11-дневную эстафету по всей Греции, в которой примут участие более 550 факелоносцев. Огонь 8 мая прибудет в Марсель, Францию.

Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Франция усилит меры безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украиина - Франция: онлайн-трансляция матча на межународном турнире по футзалу Украиина - Франция: онлайн-трансляция матча на межународном турнире по футзалу
Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб
"Разочаровывающий сезон": Кейн оценил чемпионство Байера "Разочаровывающий сезон": Кейн оценил чемпионство Байера
"Он переоценен": Гвоздик ожидает нокаут в бою Бетербиев - Бивол "Он переоценен": Гвоздик ожидает нокаут в бою Бетербиев - Бивол
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

16:50
Украиина - Франция: онлайн-трансляция матча на межународном турнире по футзалу
Киберспорт16:41
Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб
Европа16:19
"Разочаровывающий сезон": Кейн оценил чемпионство Байера
Бокс15:55
"Он переоценен": Гвоздик ожидает нокаут в бою Бетербиев - Бивол
Бокс15:30
"Буду пытаться с ним договориться": Богачук о том, чтобы сделал с путиным
Европа15:04
"Его ошибки всех раздражают": экс-игрок Арсенала раскритиковал Зинченко
Олимпийские игры14:41
Бах: Олимпийские игры - это единственное событие, объединяющее весь мир в мирных соревнованиях
Олимпийские игры14:12
В Греции зажгли олимпийский огонь
Европа14:06
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа13:59
Ливерпуль нацелился на подписание защитника Спортинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK