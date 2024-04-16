В Греции зажгли олимпийский огонь

В Древней Олимпии прошла церемония зажигания огня Олимпийских игр-2024 в Париже.

Огонь был зажжен перед руинами храма Геры греческой актрисой Мэри Миной, игравшей роль верховной жрицы. Она передала его первому факелоносцу – греческому спортсмену Стефаносу Дускосу.

Огонь отправится в 11-дневную эстафету по всей Греции, в которой примут участие более 550 факелоносцев. Огонь 8 мая прибудет в Марсель, Францию.

Олимпийские игры будут проходить с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Франция усилит меры безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр.

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