Мудрик оценил шансы сыграть на Олимпиаде-2024

Украинец рассказал, от кого зависит судьба его участия на турнире.

Футболист Челси Михаил Мудрик заявил, что готов выступить за сборную Украины на Олимпийских играх.

По словам вингера, все зависит от руководства лондонского клуба.

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"Присоединиться к олимпийской сборной? Все может быть. Нужно с Челси решать вопрос. Есть ли у меня желание? Всегда», – сказал Мудрик Youtube-каналу УАФ.

Напомним, Мудрик был в составе молодежной сборной Украины, которая завоевала путевку на Олимпиаду.

Ранее легенда Челси раскритиковал Мудрика.

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