Олимпийская сборная Украины добыла вторую разгромную победу на международном турнире

В четверг, 6 июня, олимпийская сборная Украины провела второй матч на международном турнире Мориса Ревелло, который проходит во Франции.

После успешного старта в игре с Индонезией подопечные Руслана Ротаня укрепили свои позиции, разгромив молодежную сборную Италии со счетом 4:0.

Источник: Getty Images

Украинцам удалось открыть счет по истечении получаса игры, когда Максим Хлань ворвался в штрафную, продавил защитника и точно пробил в дальнюю девятку.

Во второй половине встречи на 53-й минуте Александр Мартынюк решился на дальний удар из-за пределов штрафной и эффектно положил мяч в верхний угол. Вскоре результат до разгромного довел Даниил Сикан, удачно сыграв на добивании. Четвертый гол украинцев организовали Егор Ярмолюк и Назар Волошин, которые только вышли на замену: первый отдал передачу, а второй пробил по пустым воротам.

Источник: Getty Images

Статистика матча Украина U-23 - Италия U-21

Украина U-23 - Италия U-21 4:0

Голы: Хлань, 31, Мартынюк 53, Сикан 64, Волошин 71

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 2 - 4

Фолы: 14 - 19

Украина U-23: Фесюн, Крупский, Салюк (Павлюк, 85), Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Шостак (Сигеев, 78), Велетень (Волошин, 70), Федор (Ярмолюк, 70), Хлань, Сикан (Краснопир, 70).

Италия U-21: Дзакки, Дзанотти, Гиларди, Бонфанти, Вероли, Фаббиан (Тонгия, 46), Фатиканти (Цуккон, 46), Ндур, Вольпато (Фини, 58), Черри (Раймондо, 46), Эспозито (Пизилли, 75).

Предупреждения: Велетень, 43 - Дзанотти, 42, Фини, 83, Цуккон, 87.

Напомним, что в первом матче на международном турнире олимпийская сборная Украины разгромила Индонезию U-20 со счетом 3:0.

Украинцы на данный момент имеют в своем активе шесть набранных очков и возглавляют группу В.

Украинской команде еще предстоит встретиться в квинтете с Панамой U-23 (8 июня) и Японией U-19 (10 июня).

Места на турнире будут разыграны в соответствии с итоговыми позициями сборных в двух группах: состоятся матчи за девятое, седьмое, пятое, третье места, а также финал.

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