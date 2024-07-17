Спортивное скалолазание на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по спортивному скалолазанию на Олимпийских играх в Париже.

Во второй половине Олимпийских игр в Париже пройдут соревнования по спортивному скалолазанию.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять лишь двое спортсменов.

Состав сборной Украины по спортивному скалолазанию на Олимпиаду

Ярослав Ткач

Евгения Казебекова

Расписание и результаты соревнований украинцев

05.08 Ярослав Ткач, Боулдеринг, полуфинал

05.08 Евгения Казбекова, скорость, квалификация

06.08 Ярослав Ткач, боулдеринг, финал

06.08 Ярослав Ткач, скорость, квалификация

07.08-08.08 Ярослав Ткач, трудность, полуфинал

07.08 Евгения Казбекова, скорость, четвертьфинал и финал

08.08 Ярослав Ткач, скорость, четвертьфинал и финал

09.08-10.08 Ярослав Ткач, боулдеринг, финал

09.08-10.08 Ярослав Ткач, трудность, финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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