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Спортивное скалолазание на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по спортивному скалолазанию на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 13:30
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

Во второй половине Олимпийских игр в Париже пройдут соревнования по спортивному скалолазанию.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять лишь двое спортсменов.

Состав сборной Украины по спортивному скалолазанию на Олимпиаду

  • Ярослав Ткач
  • Евгения Казебекова

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 05.08 Ярослав Ткач, Боулдеринг, полуфинал
  • 05.08 Евгения Казбекова, скорость, квалификация
  • 06.08 Ярослав Ткач, боулдеринг, финал
  • 06.08 Ярослав Ткач, скорость, квалификация
  • 07.08-08.08 Ярослав Ткач, трудность, полуфинал
  • 07.08 Евгения Казбекова, скорость, четвертьфинал и финал
  • 08.08 Ярослав Ткач, скорость, четвертьфинал и финал
  • 09.08-10.08 Ярослав Ткач, боулдеринг, финал
  • 09.08-10.08 Ярослав Ткач, трудность, финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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