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Пятиборье на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по пятиборью на Олимпийских играх в Париже.
Вчера, 17:36
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

Вскоре, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр в Париже.

Ближе к завершению Игр, а именно с 8 по 10 августа состоятся соревнования по современному пятиборью.

От мужчин Украину будут представлять Александр Товкай и Владислав Чекан.

От девушек поедет только Валерия Пермыкина.

Состав сборной Украины по современному пятиборью на Олимпиаде

Современное пятиборье, мужчины

  • Александр Товкай
  • Владислав Чекан

Современное пятиборье, женщины

  • Валерия Пермыкина

Расписание и результаты сборной Украины по современному пятиборью на Олимпиаде

  • 08.08 Александр Товкай, Владислав Чекан – квалификация
  • 08.08 Валерия Пермыкина – квалификация

Также на ISPORT можно узнать календарь на другие виды спорта, в которых Украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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