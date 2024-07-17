Пятиборье на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по пятиборью на Олимпийских играх в Париже.

Вскоре, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр в Париже.

Ближе к завершению Игр, а именно с 8 по 10 августа состоятся соревнования по современному пятиборью.

От мужчин Украину будут представлять Александр Товкай и Владислав Чекан.

От девушек поедет только Валерия Пермыкина.

Состав сборной Украины по современному пятиборью на Олимпиаде

Современное пятиборье, мужчины

Александр Товкай

Владислав Чекан

Современное пятиборье, женщины

Валерия Пермыкина

Расписание и результаты сборной Украины по современному пятиборью на Олимпиаде

08.08 Александр Товкай, Владислав Чекан – квалификация

08.08 Валерия Пермыкина – квалификация

Также на ISPORT можно узнать календарь на другие виды спорта, в которых Украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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