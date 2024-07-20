Украинская велогонщица показала патриотический велосипед, на котором выступит на Олимпиаде-2024

Украинская спортсменка Яна Беломоина выступит на Олимпийских играх в Париже в дисциплине маунтенбайк.

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По приезду в столицу Франции велогонщица показала свой транспорт, на котором будет участвовать в Олимпиаде.

На ISPORT фанаты Олимпийских игр могут ознакомиться с расписанием выступлений украинских спортсменов на турнире в Париже.

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