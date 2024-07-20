Гимнастку выгнали из сборной перед Олимпиадой, потому что она курила и выпивала

Звездная гимнастка Японии Секо Мията, которая была назначена капитаном женской сборной на Олимпийских играх-2024, покинула команду.

Как сообщает The Japan Times, это произошло в результате нарушения кодекса поведения Японской гимнастической ассоциации (JGA) - 19-летняя спортсменка призналась в курении сигарет и употреблении алкоголя.

В понедельник, 15 июля, JGA начала расследование после того, как она получила информацию о том, что Мията курила и выпивала. На следующий день гимнастка призналась в этом. Затем ассоциация поручила ей вернуться в Японию из Монако, где тренировалась команда.

Мията, студентка Университета Джунтендо, предоставила чиновникам JGA более подробную информацию, признавшись, что курила сигареты в свободное время и употребляла алкоголь в Национальном учебном центре в Токио в конце июня и июле.

Поскольку ее действия нарушали кодекс поведения JGA, ассоциация и Мията решили, что она должна покинуть национальную сборную.

Источник: Getty Images

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Кодекс поведения JGA фактически запрещает членам национальной сборной курить и пить во время командных занятий, даже если им исполнилось 20 лет и больше. В Японии курение и употребление алкоголя разрешены в этом возрасте.

Исполнительный директор JGA Кенджи Нисимура процитировал Мияту, которая сказала, что она пила и курила "из-за давления", чтобы хорошо выступить, и что она выглядела обезумевшей из-за инцидента.

В видео, недавно опубликованном на аккаунте JGA в социальной сети X, улыбающаяся Мията сказала, что в качестве капитана она сделает "все возможное, чтобы объединить команду и показать свои лучшие результаты на Играх в Париже". Пост был удален после пятничной пресс-конференции.

Секо Мията выиграла бронзовую медаль в упражнениях на гимнастическом бревне на чемпионате мира 2022 года.

Ранее в этом году она подчеркнула свой статус лидера японской команды, забрав домой третий подряд трофей NHK. Она также выиграла "золото" в опорном прыжке и привезла домой "бронзу" на бревне.

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