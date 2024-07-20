iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дюрант рискует не сыграть в стартовом матче Олимпиады-2024

Кей Ди только вернулся к тренировкам и вряд ли примет участие в последних товарищеских встречах.
Сегодня, 19:57
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Участие звездного форварда Финикс Санз Кевина Дюранта в последних товарищеских матчах перед стартом Олимпиады-2024 находится под вопросом, сообщает The Athletic.

По информации источника, в пятницу, 19 июля, 35-летний баскетболист впервые потренировался с остальными игроками сборной США.

Главный тренер американской команды Стив Керр признался, что он хотел бы использовать Дюранта в играх с Южным Суданом и Германией, но он не знает, сможет ли это сделать.

"Я бы хотел, чтобы он сыграл, но нам приходится принимать решение по нему изо дня в день", - сказал Керр.

"Посмотрим, как я буду себя чувствовать сегодня после тренировки", - добавил Дюрант.

Источник: Getty Images

Читай также: Чемпион Украины по баскетболу вступил в ВСУ

Дюрант, будучи лучшим скорером в истории сборной США, получил травму правой голени во время тренировки за несколько дней до начала сборов 6 июля.

Стоит отметить, что Дюрант может стать первым игроком в истории баскетбола, которому удалось завоевать четыре золотые медали Олимпийских Игр.

США сыграют с Южным Суданом в субботу, 20 июля, а в понедельник, 22 июля, — с действующим чемпионом мира Германией.

Затем американцы начнут свой путь на Олимпиаде - в первом матче, который состоится 28 июля, США сыграют с Сербией.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей баскетбольного турнира Олимпийских Игр 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада кевин Дюрант сборная США сборная США по баскетболу

Статьи по теме

Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира
MVP Финала НБА считает, что он не попал в заявку сборной США на Олимпиаду-2024 из-за Nike MVP Финала НБА считает, что он не попал в заявку сборной США на Олимпиаду-2024 из-за Nike
Олимпийская сборная Украины не победила в первом спарринге перед Играми Олимпийская сборная Украины не победила в первом спарринге перед Играми
Президент Интера подтвердил, что лидер команды подписал новый долговременный контракт Президент Интера подтвердил, что лидер команды подписал новый долговременный контракт
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Европа21:52
Президент Интера подтвердил, что лидер команды подписал новый долговременный контракт
Европа21:50
Забарный и известный голливудский актер приняли участие в презентации уникальной формы Борнмута
Другие страны21:10
Экс-легионер Шахтера близок к возвращению на Родину
Формула 120:58
Ферстаппен сомневается, что Ред Булл победит МакЛарен на Гран-при Венгрии
Европа20:39
Экс-игрок сборной Бразилии умер в возрасте 54 лет
Формула 120:24
"Это не может повторяться": Перес - об аварии в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии
Олимпийские игры20:03
Олимпиада-2024: расписание и результаты матчей баскетбольного турнира
Европа20:01
Манчестер Юнайтед близок к подписанию хавбека ПСЖ
Олимпийские игры19:57
Дюрант рискует не сыграть в стартовом матче Олимпиады-2024
Европа19:34
Ферстаппен поделился ожиданиями от выступлений Барселоны в следующем сезоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK