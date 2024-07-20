Дюрант рискует не сыграть в стартовом матче Олимпиады-2024

Кей Ди только вернулся к тренировкам и вряд ли примет участие в последних товарищеских встречах.

Участие звездного форварда Финикс Санз Кевина Дюранта в последних товарищеских матчах перед стартом Олимпиады-2024 находится под вопросом, сообщает The Athletic.

По информации источника, в пятницу, 19 июля, 35-летний баскетболист впервые потренировался с остальными игроками сборной США.

Главный тренер американской команды Стив Керр признался, что он хотел бы использовать Дюранта в играх с Южным Суданом и Германией, но он не знает, сможет ли это сделать.

"Я бы хотел, чтобы он сыграл, но нам приходится принимать решение по нему изо дня в день", - сказал Керр.

"Посмотрим, как я буду себя чувствовать сегодня после тренировки", - добавил Дюрант.

Источник: Getty Images

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Дюрант, будучи лучшим скорером в истории сборной США, получил травму правой голени во время тренировки за несколько дней до начала сборов 6 июля.

Стоит отметить, что Дюрант может стать первым игроком в истории баскетбола, которому удалось завоевать четыре золотые медали Олимпийских Игр.

США сыграют с Южным Суданом в субботу, 20 июля, а в понедельник, 22 июля, — с действующим чемпионом мира Германией.

Затем американцы начнут свой путь на Олимпиаде - в первом матче, который состоится 28 июля, США сыграют с Сербией.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей баскетбольного турнира Олимпийских Игр 2024 года.

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