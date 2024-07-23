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ЛеБрон будет знаменосцем США на церемонии открытия Олимпиады-2024

Еще одно достижение окажется в копилке "Короля".
Сегодня, 11:24
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

ЛеБрон Джеймс, двукратный олимпийский чемпион, будет нести американский флаг во время церемонии открытия Олимпиады-2024 вдоль реки Сены, сообщает The Athletic.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США сообщил, что звездный форвард Лейкерс выиграл голосование среди почти 600 членов сборной США за право нести флаг.

"Для меня невероятная честь представлять США на этой глобальной арене, особенно в момент, который может объединить весь мир", - сказал ЛеБрон.

"Для ребенка из Акрона эта ответственность означает все: не только для меня, но и для моей семьи, всех детей в моем родном городе, моих товарищей по команде, коллег-олимпийцев и многих людей по всей стране с большими устремлениями".

"Спорт способен объединить нас всех, и я горжусь тем, что являюсь частью этого важного момента".

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Стоит отметить, что Джеймс - первый баскетболист в истории США, который удостоился подобной чести. При этом ранее знаменосцем США были две баскетболистки: Сью Берд в 2021 году и Дон Стейли в 2004 году.

Джеймс входил в олимпийскую сборную 2004 года, занявшую третье место в Греции, и был со-капитаном команды "Redeem Team"  в 2008 году.

Тогда же началась серия американцев из четырех олимпийских золотых медалей подряд. Последний раз ЛеБрон играл на Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей баскетбольного турнира Олимпиады 2024 года.

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