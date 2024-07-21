Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Американская сборная была близка к тому, чтобы позволить сопернику оформить сенсационную победу.

В субботу, 20 июля, состоялся товарищеский матч двух будущих соперников по групповому этапу баскетбольного турнира в рамках Олимпиады-2024.

На одном паркете лондонской арены О2 сошлись сборные США и Южного Судана.

К удивлению многих зрителей, на протяжении большей части матча американская команда находилась в роли отстающей. Причем самый большой отрыв Южного Судана составлял +16 очков.

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Однако к завершению третьей четверти США снова вышли вперед, но в отличие от оппонента, они не могли оформить комфортное преимущество, а потому в игре был клатч.

За 20 секунд до конца поединка счет был 100:99 в пользу Южного Судана. Решить исход встречи взялся ЛеБрон Джеймс, который прошел в проход под кольцо и забросил лэй-ап, когда таймер показывал 8 секунд.

У Южного Судана было несколько возможностей вырвать победу, но попытки Карлика Джонса и Веньена Гэбриэла не увенчались успехом.

США - Южный Судан 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24)

США: Джеймс (23 + 6 подборов + 6 передач + 4 потери), Эмбиид (14 + 7 подборов), Карри (12), Холидей (8), Букер (5) - старт; Дэвис (15 + 11 подборов), Эдвардс (11), Тейтум (9), Адебайо (4), Уайт (0 + 5 передач), Халибертон (0).

Южный Судан: Шайок (25), Джонс (15 + 11 подборов + 11 передач), Гэбриэл (11 + 6 подборов), Омот (9 + 6 подборов), Куол (3) - старт; Тор (14), Джок (8), Малуак (7), Денг (6), Макой (2).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

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