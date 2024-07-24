Ирак - Украина: онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция первого матча олимпийской сборной на футбольном турнире Игр.

В среду, 24 июля, в рамках первого тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 сойдутся сборные Ирака и Украины.

Команды проведут поединок в группе В, где также участвуют Аргентина и Марокко, которые будут открывать Олимпийские игры.

Матч между Ираком и Украиной пройдет в Лионе на Парк Олимпик Лионне. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ирак - Украина

Трансляция матча будет доступна в этой новости 24 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 20:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO, а также региональные каналы Суспільного.

Олимпийская сборная Украины завоевала путевку на турнир благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023, в котором подопечные Руслана Ротаня уступили Испании со счетом 1:5.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей футбольного турнира Олимпиады 2024 года.

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