iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинские шпажистки установили национальный рекорд

Влада Харькова и Елена Кривицкая показали достойный результат.
Сегодня, 17:40
Влада Харькова / Getty Images
Влада Харькова / Getty Images

Украинские шпажистки сумели установить исторический рекорд для страны.

Напомним, Влада Харькова и Елена Кривицкая сумели пробиться в 1/4 финала в индивидуальных соревнованиях по шпаге.

Увы, обе спортсменки уступили своим соперницам и покинули турнир. Ранее также вылетела и Джоан Фейби Бежура .

Однако даже так это источриеский рекорд для Украины, ранее наша страна не была представлена сразу двумя спортсменками на стадии 1/4 финала.

Ранее также сообщалось, что Костевич также установила национальный рекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Олимпиада-2024: Австралия одолела Испанию, Германия не заметила Японию, Франция разбила Бразилию Олимпиада-2024: Австралия одолела Испанию, Германия не заметила Японию, Франция разбила Бразилию
Теннис на Олимпиаде-2024: все матчи украинок перенесли на 28 июля Теннис на Олимпиаде-2024: все матчи украинок перенесли на 28 июля
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Соломия Братейко сыграет с представительницей Румынии Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Соломия Братейко сыграет с представительницей Румынии
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус квалифицировалась в полуфинал с 18-го места Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус квалифицировалась в полуфинал с 18-го места
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры20:49
Олимпиада-2024: Австралия одолела Испанию, Германия не заметила Японию, Франция разбила Бразилию
Теннис20:39
Теннис на Олимпиаде-2024: все матчи украинок перенесли на 28 июля
Олимпийские игры20:37
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Соломия Братейко сыграет с представительницей Румынии
Олимпийские игры20:26
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус квалифицировалась в полуфинал с 18-го места
Олимпийские игры20:19
Олимпиада-2024: Аргентина победила Ирак, Украина обыграла Марокко, Франция - Гвинея
Европа20:10
Эвертон подпишет одного из лидеров французского клуба
Олимпийские игры20:09
Украина в меньшинстве вырвала победу в игре с Марокко на Олимпиаде-2024
Европа19:36
Жирона подпишет игрока английского топ-клуба в аренду
Олимпийские игры19:09
Академическая гребля на Олимпиаде-2024: женская команда квалифицировалась в финал
Олимпийские игры18:57
Спортивная гимнастика на Олимпиаде-2024: мужская сборная квалифицировалась в командный финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK