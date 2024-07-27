Украинские шпажистки установили национальный рекорд
Влада Харькова и Елена Кривицкая показали достойный результат.
Украинские шпажистки сумели установить исторический рекорд для страны.
Напомним, Влада Харькова и Елена Кривицкая сумели пробиться в 1/4 финала в индивидуальных соревнованиях по шпаге.
Увы, обе спортсменки уступили своим соперницам и покинули турнир. Ранее также вылетела и Джоан Фейби Бежура .
Однако даже так это источриеский рекорд для Украины, ранее наша страна не была представлена сразу двумя спортсменками на стадии 1/4 финала.
Ранее также сообщалось, что Костевич также установила национальный рекорд.
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