Французские фанаты освистали Эмбиида во время матча Сербия - США

Европейцы еще не скоро забудут, что звезда Филадельфии решила выступать за американскую команду.

В воскресенье, 28 июля, сборная США стартовала на баскетбольном турнире Олимпиады-2024 матчем против сборной Сербии.

И хотя эта встреча завершилась разгромной победой американцев со счетом 110:84, Джоэл Эмбиид вряд ли может записать ее себе в актив.

Звездный бигмен Филадельфии вышел в стартовом составе команды Стива Керра. И с самого начала он был освистан французскими фанатами, которые не забыли его "предательство" - игрок решил выступать за США, а не Францию.

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К ним присоединились сербские болельщики - противостояние Эмбиида и Николы Йокича вышло на олимпийский уровень.

При этом они не скрывали своей радости, когда баскетболист промазал оба штрафных броска.

Спустя всего три минуты после начала матча Керр был вынужден посадить Эмбиида на скамейку запасных.

В итоге Джоэл провел на паркете чуть больше 11 минут, за которые успел набрать четыре очка и два подбора при двух потерях и худшем в команде коэффициенте полезности (-8).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

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