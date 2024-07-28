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Баскетбол

Украина добыла вторую победу на Евробаскете U-18, в этот раз над Боснией и Герцеговиной

Подопечные Андриуса Вайсекаускаса успешно продолжают борьбу за выход в четвертьфинал турнира.
Сегодня, 21:17
Украина U-18 - Босния и Герцеговина U-18 / ФБУ/fbu.ua
Украина U-18 - Босния и Герцеговина U-18 / ФБУ/fbu.ua

В воскресенье, 28 июля, в Скопье (Северная Македония) состоялся матч третьего тура группы С Дивизиона В Евробаскета среди игроков до 18 лет, в котором встретились сборные Украины и Боснии и Герцеговины.

Команды подходили к очной встрече с идентичными результатами - они успели как выиграть один матч, так и проиграть.

Поэтому результат данного поединка был очень важен с контексте будущей борьбы за первые за места квартета, которые позволят выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.

И первая половина матча настроила на то, что команда Андриуса Вайсекаускаса не испытает никаких проблем в этот день. После довольно-таки равной первой четверти "желто-синие" оформили комфортный отрыв - на большой перерыв Украина ушла при 14-очковом преимуществе.

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Ситуация повторилась и в четверти №3. И лишь затем украинские баскетболисты позволили своим оппонентам немного приблизиться, но не настолько, чтобы чувствовать угрозу.

Украина завоевала победу со счетом 70:59, а самым результативным игроком встречи стал Егор Сушкин, собравший 17 очков, 3 подбора и 4 перехвата.

Украина  — Босния и Герцеговина 70:59 (20:17, 24:13, 15:12, 11:17)

Украина: Сушкин (17), Лохманчук (16 + 12 подборов), Йяму (12 + 10 подборов), Колобов (0), Балюк (0) – старт; Упыр (12 + 6 подборов + 6 передач), Ситар (11 + 5 подборов), Липка (2).

После трех игровых дней подряд украинцы получат день отдыха, после которого во вторник, 30 июля, они сыграют со сборной Ирландии.

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