"Ты наша героиня": Саладуха поздравила Харлан с бронзой Олимпиады-2024

Исполняющая обязанности президентки Федерации легкой атлетики Украины и народная депутатка Ольга Саладуха высказалась по поводу того, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу Олимпиады-2024.

Саладуха опубликовала пост в Facebook, который посвятила соотечественнице.

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"Поздравляю Ольгу Харлан с олимпийской бронзой. Первая украинская медаль на Олимпиаде-2024.

Ольга еще раз демонстрирует волю к победе и несокрушимый характер. Умеет проявить принципиальность и решительность, отстоять подлинные олимпийские принципы, наперекор всем условностям.

Спасибо, Ольга. Ты наша героиня, вдохновляющая Украину".

Отметим, что Харлан – первая после Клочковой представительница Украины с пятью олимпийскими медалями.

Ранее украинка посвятила свою награду Украине и спортсменам, которых убила россия.

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