Свитолина поздравила Харлан с завоеванием бронзы на Олимпиаде-2024

Украинка счастлива за соотечественницу, которая добилась успеха на Играх в Париже.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) поделилась мнением о завоевании Ольгой Харлан бронзовой медали Олимпийских игр в личном турнире саблисток.

По словам спортсменки, она знала, что Харлан сможет выиграть медаль.

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"Поздравляю, Оля, это очень-очень классно! Я знала, что она, к сожалению, проиграла в полуфинале. Я смотрела бой в раздевалке и была очень расстроена, но я знала, что она сможет победить.

И я очень рада за нее, что она добыла первую украинскую медаль на этой Олимпиаде. Я очень рада", - сказала Свитолина в интервью Суспільне Спорт.

Отметим, что Харлан – первая после Клочковой представительница Украины с пятью олимпийскими медалями.

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