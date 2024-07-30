Харлан сделала первый пост в соцсети после завоевания медали на Олимпиаде-2024

Украинка завоевала первую медаль для страны на Играх в Париже.

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция).

После соревновательного дня спортсменка опубликовала пост в Instagram-stories, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку.

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Отметим, что Харлан – первая после Клочковой представительница Украины с пятью олимпийскими медалями.

Ранее украинка посвятила свою награду Украине и спортсменам, которых убила россия.

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