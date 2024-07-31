Абдураимов проиграл "болгарину" Ибаньесу в 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады-2024
В среду, 31 июля, в рамках Олимпиады 2024 года состоялся поединок 1/8 финала боксерского турнира весовой категории до 57 кг среди мужчин.
На данной стадии соревнования украинец Айдер Абдураимов сошелся с представителем Болгарии Хавьером Ибаньесом Диасом.
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Соперник оказался слишком силен - на протяжении всех трех раундов Айдер уступал, в результате чего он закономерно проиграл бой единогласным решением судей (27:30).
Единственной надеждой Украины на медаль в боксе на ОИ-2024 остался Александр Хижняк, который недавно пробился в четвертьфинал.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами боев украинских боксеров на Олимпиаде 2024 года в Париже.
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