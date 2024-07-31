iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Абдураимов проиграл "болгарину" Ибаньесу в 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады-2024

Украинский боксер проиграл свое поединок единогласным решением судей.
Сегодня, 21:54
Абдураимов и Ибаньес / Getty Images
Абдураимов и Ибаньес / Getty Images

В среду, 31 июля, в рамках Олимпиады 2024 года состоялся поединок 1/8 финала боксерского турнира весовой категории до 57 кг среди мужчин.

На данной стадии соревнования украинец Айдер Абдураимов сошелся с представителем Болгарии Хавьером Ибаньесом Диасом.

Читай также: Ковтун остановился в шаге от "бронзы" по многоборью Олимпиады-2024, Верняев - восьмой

Соперник оказался слишком силен - на протяжении всех трех раундов Айдер уступал, в результате чего он закономерно проиграл бой единогласным решением судей (27:30).

Единственной надеждой Украины на медаль в боксе на ОИ-2024 остался Александр Хижняк, который недавно пробился в четвертьфинал.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами боев украинских боксеров на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рынок свободных агентов и контракты НБА: Джарретт Аллен подписал максимальное продление с Кливлендом Рынок свободных агентов и контракты НБА: Джарретт Аллен подписал максимальное продление с Кливлендом
Полесье - Олимпия: онлайн-трансляция отбора Лиги конференций Полесье - Олимпия: онлайн-трансляция отбора Лиги конференций
Чемпион Европы-2024 согласился на переход в Арсенал Чемпион Европы-2024 согласился на переход в Арсенал
BLAST Premier Fall Groups 2024: NaVi без проблем обыграли BIG в своем первом матче, Liquid победили россиян BLAST Premier Fall Groups 2024: NaVi без проблем обыграли BIG в своем первом матче, Liquid победили россиян
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

НБА23:34
Рынок свободных агентов и контракты НБА: Джарретт Аллен подписал максимальное продление с Кливлендом
Лига конференций23:28
Полесье - Олимпия: онлайн-трансляция отбора Лиги конференций
Европа23:25
Чемпион Европы-2024 согласился на переход в Арсенал
Киберспорт23:08
BLAST Premier Fall Groups 2024: NaVi без проблем обыграли BIG в своем первом матче, Liquid победили россиян
Украина23:06
Динамо Киев: "Бело-синие" второй раз обыграли Партизан в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:00
Динамо повторно разгромило Партизан и прошло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
Европа22:52
"Я установлю мировой рекорд": Луческу намекнул на свое возвращение в футбол
Украина22:28
Умер бывший первый вице-президент Динамо
Лига Чемпионов22:25
Игрок Динамо получил травму в матче против Партизана
Европа22:07
Агент Довбика подтвердил трансфер украинца в Рому
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK