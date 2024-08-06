iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сербия установила рекорд Олимпиады, совершив самый крупный камбек в истории

Творцом исторического достижения стал Никола Йокич, который провел очередной феноменальный поединок.
Сегодня, 21:00
Сборная Сербии / Getty Images
Сборная Сербии / Getty Images

Во вторник, 6 августа, сборная Сербии обыграла в овертайме Австралию (95:90) и присоединилась к Германии в качестве полуфиналиста Олимпиады-2024.

Однако все могло пойти по другому сценарию, не соверши сербы камбек: по ходу матча самый большой отрыв австралийцев составил 24 очка.

Как сообщает ФИБА, Сербия стала обладателем самого крупного камбека в истории Олимпийских игр.

Читай также: Он остается: Юта Джаз и Маркканен подпишут новый контракт

Лучшим игроком встречи стал звездный центровой Сербии Никола Йокич, которому не хватило всего одной передачи до трипл-дабла: 21 очко, 14 подборов и 9 передач.

В полуфинале сборная Сербии встретится с победителем пары Бразилия - США.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада сборная Сербии по баскетболу Никола Йокич сборная Сербии

Статьи по теме

Баскетбол на Олимпиаде-2024: Германия, Сербия и Франция - в полуфинале, США сыграют с Бразилией Баскетбол на Олимпиаде-2024: Германия, Сербия и Франция - в полуфинале, США сыграют с Бразилией
Баркли: Если США не выиграют Олимпиаду, мы не можем позволить им вернуться в страну Баркли: Если США не выиграют Олимпиаду, мы не можем позволить им вернуться в страну
Новицки - о Германии на Олимпиаде: Это лучшее поколение, которое у нас когда-либо было Новицки - о Германии на Олимпиаде: Это лучшее поколение, которое у нас когда-либо было
Футбол на Олимпиаде-2024: Испания и Франция вышли в финал, Марокко и Египет сыграют за "бронзу" Футбол на Олимпиаде-2024: Испания и Франция вышли в финал, Марокко и Египет сыграют за "бронзу"
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рейнджерс и другие матчи квалификации еврокубков, полуфиналы женского турнира Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа23:20
Многомиллионный новичок МЮ высказался о травме, полученной после трансфера
Украина23:02
Динамо Киев: "Бело-синие" не смогли обыграть Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:58
Динамо на последних минутах упустило победу над Рейнджерс в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Теннис22:47
Свитолина прошла во второй раунд турнира в Торонто, где сыграет с Костюк
Другие страны22:39
Гризманн может пополнить стан клуба МЛС
Лига конференций22:23
В матче Лиги конференций вратарь отметился голом со своей половины поля
Европа22:03
Экс-игрок сборной Франции стал первым новичком клуба, который приобрел Мбаппе
Европа21:41
Прощай, Манчестер Сити: Альварес станет игроком Атлетико
Европа21:33
"Я чудо природы": Ибрагимович рассказал, в каком виде спорта кроме футбола, имел бы успехи
Олимпийские игры21:27
Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Рыжикова не смогла пробиться в финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK