Сербия установила рекорд Олимпиады, совершив самый крупный камбек в истории

Творцом исторического достижения стал Никола Йокич, который провел очередной феноменальный поединок.

Во вторник, 6 августа, сборная Сербии обыграла в овертайме Австралию (95:90) и присоединилась к Германии в качестве полуфиналиста Олимпиады-2024.

Однако все могло пойти по другому сценарию, не соверши сербы камбек: по ходу матча самый большой отрыв австралийцев составил 24 очка.

Как сообщает ФИБА, Сербия стала обладателем самого крупного камбека в истории Олимпийских игр.

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Лучшим игроком встречи стал звездный центровой Сербии Никола Йокич, которому не хватило всего одной передачи до трипл-дабла: 21 очко, 14 подборов и 9 передач.

В полуфинале сборная Сербии встретится с победителем пары Бразилия - США.

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