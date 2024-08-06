Сербия установила рекорд Олимпиады, совершив самый крупный камбек в истории
Во вторник, 6 августа, сборная Сербии обыграла в овертайме Австралию (95:90) и присоединилась к Германии в качестве полуфиналиста Олимпиады-2024.
Однако все могло пойти по другому сценарию, не соверши сербы камбек: по ходу матча самый большой отрыв австралийцев составил 24 очка.
Как сообщает ФИБА, Сербия стала обладателем самого крупного камбека в истории Олимпийских игр.
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Лучшим игроком встречи стал звездный центровой Сербии Никола Йокич, которому не хватило всего одной передачи до трипл-дабла: 21 очко, 14 подборов и 9 передач.
В полуфинале сборная Сербии встретится с победителем пары Бразилия - США.
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