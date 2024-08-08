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Насибова ждут медицинские процедуры перед финальным поединком

У украинца некоторые проблемы с подбитым глазом.
Сегодня, 00:33
Парвис Насибов / Getty Images
Парвис Насибов / Getty Images

Украинский борец Парвис Насибов нуждается в медицинской помощи, сообщает Суспильне со ссылкой на Владимира Шацких.

Напомним, Насибов пробился в финал Олимпийских игр, где встретится с Саидом Эсмаили. Однако прежде ему нжно пройти медицинские процедуры.

Полфинальный поединок против Джафарова украинец проводил с сильно подбитым глазом. 

Отметим, что с этим повреждением Насибов бился и в предыдущем бою, однако сегодня состояние глаза борца стало сильно хуже.

После победы в полуфинале Парвис не вышел к журналистам, и как, объяснил, тренер, сраз отправился за помощью к медикам.

Со всеми результатами украинской сборной по борьбе вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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