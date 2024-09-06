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Николенко проиграл в полуфинале представителю Китая и заработал бронзовую медаль

Теперь Виктор Дидух попробует отомстить за соотечественника.
Сегодня, 13:00
Максим Николенко / Getty Images
Максим Николенко / Getty Images

В пятницу, 6 сентября, на Паралимпиаде состоялись полуфиналы по настольному теннису в классе MS8.

На этой стадии Украину представляли два спортсмена - Виктор Дидух и Максим Николенко.

Дидух одолел представила Таиланда и пробился в финал, а вот у Николенко все пошло не плану.

Противником Максима был китаец Шуай Жао, который сразу уверенно забрал первый матч, затем Николенко сумел камбекнуть и даже выйти вперед, но соперник оказался сильнее и выиграл оба следующих матчах (3:2).

Таким образом Жао сыграет в финале против Дидуха, а Николенко завершил турнир с бронзовой медалью.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со списком всех медалей, которые украинские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024.

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