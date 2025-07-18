Украинский сумоист установил новый рекорд

Даниил Явгусишин очень быстро забрался на самый верх.

Украинский сумоист Аонишики Арата (Даниил Явгусишин) установил новый рекорд.

20-летний винничанин уже некоторое время живет в Японии, где демонстрирует огромные успехи в сумо.

Всего в марте этого года Арата всего за девять турниров добрался до наивысшего дивизиона.

А накануне украинец добыл первую золотую звезду "кинбоши" уже на двенадцатом турнире - это так же рекорд.

Японские эксперты предполагают, что Арата может стать первым европейским йокудзуной - наивысшим рангом в сумо.

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