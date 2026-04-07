iSport.ua
Русский Українська
Другие

Мотор досрочно стал чемпионом Украины по гандболу

Клуб повторил рекорд другой запорожской команды.
Сегодня, 17:52       Автор: Андрей Безуглый
Мотор / Handball club Motor Zaporizhzhia
Запорожский Мотор стал чемпионом Украины по гандболу.

Клубу удалось оформить свой 14-й титул за два тура до конца чемпионата.

Отметим, что Мотору удалось повторить рекорд другого запорожского клуба - ЗТР, который также имеет 14 титулов. Однако Мотор взял их все подряд.

Кроме того запорожский клуб установил абсолютный рекорд по титулам, так как ранее трижды становился чемпионом СССР.

В других турнирах запорожцы выступили не так хорошо. Клуб взял Суперкубок Украины, обыграв Одессу, однако в Кубке вызова вылетел в 1/32 финала.

Ранее также сообщалось, что чемпионом по гандболу среди женщин стала Галичанка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотор

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

Европа19:20
Ноттингем не намерен снижать ценник своего лидера
Формула 118:45
Технический директор Ред Булл оказался под серьезным давлением
Европа18:24
Экс-капитан Манчестер Юнайтед получил новый контракт
Другие17:52
Мотор досрочно стал чемпионом Украины по гандболу
Теннис17:22
Ястремская успешно стартовала на турнире в Линце
НБА14:55
Йокич превзошел Леброна в матче против Портленда
Европа14:35
Челси собирается подписать бывшего игрока Ливерпуля
Европа14:06
Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры
НБА13:49
Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы
Теннис13:27
Пегула высказалась об игре Стародубцевой после очной встречи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK