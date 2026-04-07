Мотор досрочно стал чемпионом Украины по гандболу

Запорожский Мотор стал чемпионом Украины по гандболу.

Клубу удалось оформить свой 14-й титул за два тура до конца чемпионата.

Отметим, что Мотору удалось повторить рекорд другого запорожского клуба - ЗТР, который также имеет 14 титулов. Однако Мотор взял их все подряд.

Кроме того запорожский клуб установил абсолютный рекорд по титулам, так как ранее трижды становился чемпионом СССР.

В других турнирах запорожцы выступили не так хорошо. Клуб взял Суперкубок Украины, обыграв Одессу, однако в Кубке вызова вылетел в 1/32 финала.

Ранее также сообщалось, что чемпионом по гандболу среди женщин стала Галичанка.

