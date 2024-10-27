Мотор пробился в третий раунд Европейского кубка по гандболу

Запорожский Мотор сумел пробиться в третий раунд Европейского кубка по гандболу-2024/25.

Напомним, что Мотор принимает участие в турнире в качестве чемпиона Украины. Во втором раунде запорожчна противостояла четвертая команда Люксембурга Эш.

В первом матче на выезде Мотор одержал уверенную победу 32:26. И в ответном матче люксембургская команда также ничего не смогла противопоставить украинской и проиграла со счетом 46:29.

Теперь Мотор ждет соперника в третьей раунде, в котором уже будут стоять на кону путевку в 1/8 финала, которые запланировано на 2025 год.

Ранее также молодой украинский коллектив Паляниця стартовал на DreamLeague.

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