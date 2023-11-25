Запорожский Мотор проиграл первую игру в отборочном раунде Европейского кубка

В субботу, 25 ноября, запорожский Мотор в номинально домашнем матче встречался с исландским Валюром.

Команды сошлись в двуматчевом противостоянии за выход в основную турнирную сетку Европейского кубка.

Валюр быстро повел в матче, но Мотор также быстро отыгрался и вышел вперед на четыре очка. Вскоре гости снова сократили отставание и вскоре второй раз за игру вышли вперед.

Однако серия из четырех очков Валююра стала решащей, зафиксировав поражение Мотора 31:35. Это стало первым поражением запорожской команды на турнире.

Ответный матч команды проведут на площадке Валюра в субботу, 2 декабря.

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