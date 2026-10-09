Галичанка потеряла своего капитана на долгий срок
Диана Дмитришин порвала "кресты".
Женский гандбольный клуб Галичанка стартует в новом сезоне без своего капитана, пишет Суспильне. Спорт.
Главный тренер команды Виталий Андронов сообщил, что Диана Дмитришин выбыла почти на целой год.
Спортсменка получила тяжелую травму во время матча третьего тура против Петрковией. Дмитришин неудачно упала и порвала крестообразные и боковые связки колена.
Диана получила очень серьёзную травму, её не будет около восьми месяцев. Для нас это просто потеря. На правой полусредней позиции у нас нет ни одной левши, без неё очень сложно. Это капитан и душа нашей команды, игрок, которая очень многое для нас делает. По ходу сезона перестраиваемся и пробуем, как играть — пока мы до конца не закрыли эту позицию, пока не можем понять, где и как. Правшим там играть очень сложно, поэтому ищем какие-то новые варианты взаимодействия
Напомним, что Галичанка стартует в 1/32 финала Кубка вызова, где ей предстоит двухматчевое противостояние против литовского Жальгириса.
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