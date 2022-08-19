Украинцы завоевали две медали в парагребле на Мультиспортивном Евро-2022

Представители Украины в парагребле завоевали две медали на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022, который проходит в немецком Мюнхене.

Наталья Лагутенко стала третьей в соревнованиях по ва'а на дистанции 200 м в классе VL3.

Мультиспортивный Евро-2022

Парагребля

Женщины. Ва'а, одиночки. 200 м

Класс VL3

1. Шарлотт Хеншоу (Великобритания) 57.020 секунды

2. Хоуп Гордон (Великобритания) +0.170

3. Наталья Лагутенко (Украина) +4.902

Владислав Епифанов завоевал серебро в соревнованиях по ва'а на дистанции 200 метров в классе VL3.

Мультиспортивный Евро-2022

Парагребля

Мужчины. Ва'а, одиночки. 200 м

Класс VL3

1. Джек Айерс (Великобритания) 47.214 секунды

2. Владислав Епифанов (Украина) +1.718

3. Эдди Потдевин (Франция) +1.890

Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан стала вице-чемпионкой Европы в гребле на каноэ-одиночке.