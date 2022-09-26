Новинка от Apple – iPhone 14 и его характеристики

Это очередное новшество с оригинальным, но лаконичным дизайном, большим набором функций и обновлений, чтобы пользователи получили еще больше удовольствия от применения техники. Гаджет может стать полезным для съемки качественных фотографий, а также для работы в самых требовательных по производительности приложениях.

Компактные размеры делают гаджет оптимальным для большого количества категорий пользователей. Внешне у iPhone 14 сохраняются те же закругленные края, а корпус прямоугольный. Сзади поверхность глянцевая, что создает элегантный внешний вид. Защита от пыли и влаги гарантирована по стандарту IP68. На задней части расположен блок камер.

Съемка нового качества

Основная камера имеет 12 Mп и диафрагму ƒ/1,5, что позволит поддерживать нормальную стабилизацию при движении сенсора. Благодаря захвату темных участков создается качественная съемка. Также гарантируется широкая съемка на 120 градусов, что дополнительно позволит создавать уникальные панорамные снимки.

Среди дополнительных функций и возможностей камеры нужно выделить несколько моментов:

Портрет. Объект нужно поместить в центр, чтобы система автоматически подготовила художественное размытие позади. Дополнительно есть шесть вариантов освещения, что в результате создаст снимки высочайшего качества; Кинематограф. Происходит автоматизация процесса съемки с наведением фокуса, как в фильмах. Допускается запись в формате 4K; Ночной режим. Автоматически подбираются необходимые параметры и характеристики съемки, чтобы сделать качественные снимки при недостаточном освещении; Smart HDR 4. Система автоматически распознает до четырех лиц, чтобы изменить освещение и контрастность, тем самым гарантируя высокое качество результата.

При правильной индивидуальной настройке удастся создавать действительно уникальные снимки непревзойденного качества.

Производительность

Используется тот же чип A15 Bionic, что и в прошлых поколениях. Всего шесть ядер, среди которых два обеспечат производительность, а оставшиеся гарантируют эффективность в работе. Благодаря этому повышается защита данных, по-новому работает камера, а также оптимизируется энергоэффективность. Обработка графики теперь проводится на 30% быстрее. Процессор гарантирует нормальную работу всех режимов камеры, позволяя исключить любые замедления.