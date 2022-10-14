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Із Днем захисників і захисниць України!

ISPORT.ua вітає всіх, хто обороняє нашу державу від російських загарбників!
Сегодня, 10:30
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14 жовтня українці відзначають державне свято - День захисників та захисниць України, поряд із Покровою, Днем українського козацтва та Днем створення УПА. День, коли вшановують усіх Героїв, які боронили і продовжують боронити нашу Українську Державу.

Сьогодні згадують українське козацтво, січових стрільців, воїнів армії Української Народної Республіки і Української Галицької Армії, Лицарів зимових походів, повстанців Холодного яру та інших, вояків УПА, Героїв Небесної Сотні, а найголовніше віддають невимовну шану та вдячність нинішнім Героям російсько-української війни, які знову стали на захист Батьківщини та завдяки яким ми можемо жити, триматися та вірити в перемогу в протистоянні зі споконвічним ворогом.

Крізь віки та покоління війна триває в різних проявах із тими ж ворогами, у які б кольори вони не фарбувалися чи до яких територіальних утворень себе б не відносили. І нині настав історичний момент поставити остаточну переможну крапку, до чого нас і наближають наші захисники та захисниці, які відстоюють свою Державу, ідентичність, гідність і право жити на своїй землі.

Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

Обов’язок же кожного, хто знаходиться в тилу, усіма способами та можливостями допомагати українським Героям іти до Перемоги і наближати той день, коли над усіма нині окупованими територіями буде знову піднятий синьо-жовтий прапор.

Слава і вічна пам’ять усім полеглим. Уклінна шана, повага і вдячність усім, хто продовжує боротьбу. І якнайшвидшого повернення додому живими та неушкодженими.

До Перемоги! Героям Слава!

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