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Косово - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на чемпионат мира 2024

Смотрите матч квалификации на ЧМ-2024 между Украиной и Косово на ISPORT.
Сегодня, 15:14
Косово - Украина
Косово - Украина

Национальная сборная Украины по футзалу продолжает выступать в квалификации на чемпионат мира 2024 года и в очередном матче 11 группы встретится с Косово.

После двух туров "желто-синие" лидируют в таблице, тогда как Косово занимает последнюю строчку.

Онлайн-трансляция матча Косово - Украина.

Поединок Косово – Украина состоится в городе Престина. Стартует матч около 18:00 по Киеву.

В первой встрече между этими командами украинская сборная одержала победу со счетом 3:1. Третьей командой в 11-й группе является идущая на втором месте сборная Нидерландов, имея победу над Косово и поражение в матче с Украиной.

В третий этап отбора на ЧМ-2024 выйдет победитель группы, лучшие из команд, которые станут вторыми, также пройдут в третий этап, другие сразятся за "сладкое" место в специальном плей-офф.


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