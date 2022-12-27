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Украинскому паралимпийцу вернули зрение спустя 30 лет после аварии

Удивительная предновогодняя история случилась с Сергеем Сидоренко, у которого начинается новая жизнь.
Сегодня, 22:06
Сергей Сидоренко и Эдвард Виленгала
Сергей Сидоренко и Эдвард Виленгала

Самое настоящее новогоднее чудо произошло с украинским паралимпийцем Сергеем Сидоренко.

В Катовице (Польша) Сидоренко перенес сложнейшую операцию по возвращению зрения, передает Канал 24.

Выдающийся офтальмолог, доктор медицинских наук Эдвард Виленгала провел операцию по трансплантации американской искусственной роговицы типа Бостон 1, которая вернула Сергею возможность видеть спустя 30 лет.

"Мы удалили эндосперм роговицы в сочетании с затемненным хрусталиком и провели трансплантацию американской искусственной роговицы типа Бостон 1", - сказал после операции Виленгала.

Теперь Сидоренко способен видеть, а не просто реагировать на свет и движения. По его собственным словам, у него начинается новая жизнь.

Украинский дзюдоист потерял зрение в результате аварии, после которой он не только перестал видеть, но и самостоятельно передвигаться. Но при поддержке жены он не опустил руки и продолжил жить.

В итоге Сергей стал двукратным призером Паралимпийских игр в Сиднее и Пекине.


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