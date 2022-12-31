iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

З Новим 2023 роком, любі читачі!

Редакція ISPORT вітає Вас з Новим роком.
Сегодня, 18:15
З Новим роком! / Getty Images
З Новим роком! / Getty Images

Вже от-от завершиться цей важкий 2022 рік. Ми з Вами пережили багато подій: від жорсткого нападу сусідньої держави до неймовірного чемпіоната світу-2022 в Катарі. Настав час видихнути та чекати на добрі події та новини.

Якщо Ви це читаєте, то це означає лише одне - 2023 рік стукає всім нам у двері! Саме тому редакція ISPORT вітає Вас зі святом, а також бажає у Новому році:

- завжди мати таку ж саму щиру посмішку на обличчі, як у Нголо Канте;

- ніколи не хворіти та не потрапляти до лазарету, як це роблять Ріс Джеймс та Томас Вермален;

- досягти ціль, до якої ви крокуєте все своє життя, як це зробив Лео Мессі;

- стати таким багатим, щоб можна було купляти на подарунки рідним Rolls-Royce, як це робить Джорджина для Роналду;

- їсти так смачно і багато, як це робить Еден Азар;

- поділяти радісні моменти свого життя разом з близькими людьми та батьками, як це зробив Ашраф Хакімі після матчу з Португалією;

- ніколи не казати зайвого на людях, як Роналду - Моргану, аби потім все життя не пішло шкереберть;

- дивитися на кохану людину так само, як Мессі на Кубок світу;

- брати приклад з Усика та ЗСУ, бо навіть якщо вам доведеться протистояти комусь, хто більших за вас, будьте впевнені у своїй перемозі;

- мати друзів, як гравці збірної Аргентини, що помруть за полі за тебе, аби твоя мрія здійснилася;

- завжди боротися і не здаватися, навіть якщо життя бере вашу руку на больовий прийом так само міцно, як Олівейра тримав Фергюсона;

- любити свою державу, а не публікувати сепаратистські пости, як це робить Ломаченко;

- бити точно в ціль, але не як Артем Бєсєдін та Лаутаро Мартінес, краще беріть приклад з Мбаппе;

- всього найкращого та мирного неба над головою!

З Новим роком, друзі, та продовжуйте читати нас і наступного року! Ми обіцяємо радувати Вас унікальним контентом, яскравими матеріалами та різнобічними оглядами на всі спортивні події у світі!


Статьи по теме

Эвертон Миколенко вырвал ничью с Ман Сити Эвертон Миколенко вырвал ничью с Ман Сити
Зинченко - в старте на матч против Брайтона Зинченко - в старте на матч против Брайтона
Роналду пытался получить предложение от Реала, тренируясь на их базе Роналду пытался получить предложение от Реала, тренируясь на их базе
Рэшфорд рассказал почему не вышел в старте на матч против Вулверхэмптона Рэшфорд рассказал почему не вышел в старте на матч против Вулверхэмптона
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Кевин Хертер и Зак Лавин возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Кевин Хертер и Зак Лавин возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси
просмотров

Последние новости

Европа19:08
Эвертон Миколенко вырвал ничью с Ман Сити
Европа18:45
Зинченко - в старте на матч против Брайтона
Другие18:15
З Новим 2023 роком, любі читачі!
Европа18:00
Роналду пытался получить предложение от Реала, тренируясь на их базе
Европа17:38
Рэшфорд рассказал почему не вышел в старте на матч против Вулверхэмптона
Европа17:08
Эспаньол разошлся миром с Барселоной в матче с двумя красными
Европа17:05
Лидс подпишет еще одного защитника из РБ Зальбцург
Европа16:36
Манчестер Юнайтед минимально одолел Вулвз благодаря голу Рэшфорда
Европа16:21
Миколенко - в старте на поединок с Манчестер Сити
Другие15:58
Верняев прокомментировал новогодний обстрел Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK