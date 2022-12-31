З Новим 2023 роком, любі читачі!

Вже от-от завершиться цей важкий 2022 рік. Ми з Вами пережили багато подій: від жорсткого нападу сусідньої держави до неймовірного чемпіоната світу-2022 в Катарі. Настав час видихнути та чекати на добрі події та новини.

Якщо Ви це читаєте, то це означає лише одне - 2023 рік стукає всім нам у двері! Саме тому редакція ISPORT вітає Вас зі святом, а також бажає у Новому році:

- завжди мати таку ж саму щиру посмішку на обличчі, як у Нголо Канте;

- ніколи не хворіти та не потрапляти до лазарету, як це роблять Ріс Джеймс та Томас Вермален;

- досягти ціль, до якої ви крокуєте все своє життя, як це зробив Лео Мессі;

- стати таким багатим, щоб можна було купляти на подарунки рідним Rolls-Royce, як це робить Джорджина для Роналду;

- їсти так смачно і багато, як це робить Еден Азар;

- поділяти радісні моменти свого життя разом з близькими людьми та батьками, як це зробив Ашраф Хакімі після матчу з Португалією;

- ніколи не казати зайвого на людях, як Роналду - Моргану, аби потім все життя не пішло шкереберть;

- дивитися на кохану людину так само, як Мессі на Кубок світу;

- брати приклад з Усика та ЗСУ, бо навіть якщо вам доведеться протистояти комусь, хто більших за вас, будьте впевнені у своїй перемозі;

- мати друзів, як гравці збірної Аргентини, що помруть за полі за тебе, аби твоя мрія здійснилася;

- завжди боротися і не здаватися, навіть якщо життя бере вашу руку на больовий прийом так само міцно, як Олівейра тримав Фергюсона;

- любити свою державу, а не публікувати сепаратистські пости, як це робить Ломаченко;

- бити точно в ціль, але не як Артем Бєсєдін та Лаутаро Мартінес, краще беріть приклад з Мбаппе;

- всього найкращого та мирного неба над головою!

З Новим роком, друзі, та продовжуйте читати нас і наступного року! Ми обіцяємо радувати Вас унікальним контентом, яскравими матеріалами та різнобічними оглядами на всі спортивні події у світі!