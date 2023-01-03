Повторение 2019 или кто-то проигрывает в третий раз: анонс финала чемпионата мира по дартсу
В конце 2022 года стартовал чемпионат мира по дартсу, традиционно проходящий в английском Лондоне. И вот, на третий день 2023 дело дошло и до финала.
Сегодня два спортсмена будут спорить не только за титул чемпиона мира, но и за 500 тысяч фунтов призовых (хотя финалист также получит не маленькую сумму в 200 тысяч фунтов).
Первый украинец на чемпионате мира или что было до финала
Впервые в истории PDC World Darts Championship выступил на таком турнире украинский спортсмен. Им стал 47-летний Владислав Омельченко, выигравший украинскую квалификацию и в первом же раунде встретившийся с англичанином Люком Вудгаузом.
Победить представителю Украины не удалось – поражение со счетом 0:3 по сетам. Но если бы он даже и выиграл, в следующем раунде его ждал бы лидер мирового дартса – Гервин Прайс. Валлиец легко расправился с обидчиком Омельченко.
Сам Прайс смог добраться до стадии ¼ финала, на которой уступил 25-му сеяному немцу Габриэль Клеменсу.
А вот второй номер мирового рейтинга и пока действующий чемпион шотландец Питер Райт проиграл уже в третьем раунде бельгийцу Киму Гуйбрехтсу. Не смогли добраться до четвертьфинала и 5-й в мире Люк Хамфрис, и 6-й Роб Кросс. А Джейм Уэйд (8-й номер рейтинга), который в прошлом году был в полуфинале, вообще уступил во втором раунде.
Кто будет спорить за мировую корону?
В полуфиналы вышли два игрока из ТОП-10 мирового рейтинга, и именно они довольно легко выиграли в своих поединках и прошли в финал.
Ими стали 32-летний англичанин Майкл Смит и 33-летний нидерландец Майкл ван Гервен. Интересно, что именно эти два игрока были в финале чемпионата мира 2019 и тогда представитель Нидерландов победил со счетом 7-3.
Для ван Гервен это уже шестой финал чемпионатов мира. Впервые он дошел до этой стадии в 23 года и проиграл легендарному Филу Тейлору, который тогда выиграл свой 14-й чемпионат мира. Но уже в следующем году Майкл добился успеха и стал чемпионом, одолев в финале экстравагантного Питера Райта.
И именно Райт нанес ван Гервену второе поражение в финалах ЧМ. Произошло это в 2020 году, к тому моменту нидерландец уже был трехкратным чемпионом.
Что касается Майкла Смита, то его история с чемпионатами мира не так радужна. Впервые в финал он вышел в 2019 году и встретился там с ван Гервеном. Это был первый турнир с призовым фондом в 2,5 миллиона фунтов.
Смит начал финал ужасно, проиграв четыре сета подряд. Затем он смог выиграть три партии из следующих пяти, но все же не смог оформить полноценный камбэк.
Второй раз Смит был в финале в прошлом году и был немного ближе к победе. Даже вел по сетам со счетом 4-3 и 5-4, но в решающий момент более опытный Райт выиграл три партии подряд и забрал чемпионство себе.
Финал чемпионата мира по дартсу
Традиционно чемпионат мира проходит в арене Александра Пеласа, в Лондоне. Поединок стартует в 22:15 по киевскому времени.
Правила финала:
- Матч идет к победе в семи сетах одного из игроков;
- Чтобы победить в сете, нужно выиграть три лега;
- Чтобы выиграть лег, нужно первым дойти от 501 до 0 очков;
К сожалению, в Украине никто официально не транслирует чемпионат мира по дартсу, а потому, чтобы посмотреть финал, нужно будет поискать его трансляцию в интернете.
Прогноз: Майк Смит впервые станет чемпионом мира