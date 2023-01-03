Повторение 2019 или кто-то проигрывает в третий раз: анонс финала чемпионата мира по дартсу

В конце 2022 года стартовал чемпионат мира по дартсу, традиционно проходящий в английском Лондоне. И вот, на третий день 2023 дело дошло и до финала.

Сегодня два спортсмена будут спорить не только за титул чемпиона мира, но и за 500 тысяч фунтов призовых (хотя финалист также получит не маленькую сумму в 200 тысяч фунтов).

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Первый украинец на чемпионате мира или что было до финала

Впервые в истории PDC World Darts Championship выступил на таком турнире украинский спортсмен. Им стал 47-летний Владислав Омельченко, выигравший украинскую квалификацию и в первом же раунде встретившийся с англичанином Люком Вудгаузом.

Победить представителю Украины не удалось – поражение со счетом 0:3 по сетам. Но если бы он даже и выиграл, в следующем раунде его ждал бы лидер мирового дартса – Гервин Прайс. Валлиец легко расправился с обидчиком Омельченко.

Сам Прайс смог добраться до стадии ¼ финала, на которой уступил 25-му сеяному немцу Габриэль Клеменсу.

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А вот второй номер мирового рейтинга и пока действующий чемпион шотландец Питер Райт проиграл уже в третьем раунде бельгийцу Киму Гуйбрехтсу. Не смогли добраться до четвертьфинала и 5-й в мире Люк Хамфрис, и 6-й Роб Кросс. А Джейм Уэйд (8-й номер рейтинга), который в прошлом году был в полуфинале, вообще уступил во втором раунде.

Кто будет спорить за мировую корону?

В полуфиналы вышли два игрока из ТОП-10 мирового рейтинга, и именно они довольно легко выиграли в своих поединках и прошли в финал.

Ими стали 32-летний англичанин Майкл Смит и 33-летний нидерландец Майкл ван Гервен. Интересно, что именно эти два игрока были в финале чемпионата мира 2019 и тогда представитель Нидерландов победил со счетом 7-3.

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Для ван Гервен это уже шестой финал чемпионатов мира. Впервые он дошел до этой стадии в 23 года и проиграл легендарному Филу Тейлору, который тогда выиграл свой 14-й чемпионат мира. Но уже в следующем году Майкл добился успеха и стал чемпионом, одолев в финале экстравагантного Питера Райта.

И именно Райт нанес ван Гервену второе поражение в финалах ЧМ. Произошло это в 2020 году, к тому моменту нидерландец уже был трехкратным чемпионом.

Что касается Майкла Смита, то его история с чемпионатами мира не так радужна. Впервые в финал он вышел в 2019 году и встретился там с ван Гервеном. Это был первый турнир с призовым фондом в 2,5 миллиона фунтов.

Смит начал финал ужасно, проиграв четыре сета подряд. Затем он смог выиграть три партии из следующих пяти, но все же не смог оформить полноценный камбэк.

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Второй раз Смит был в финале в прошлом году и был немного ближе к победе. Даже вел по сетам со счетом 4-3 и 5-4, но в решающий момент более опытный Райт выиграл три партии подряд и забрал чемпионство себе.

Финал чемпионата мира по дартсу

Традиционно чемпионат мира проходит в арене Александра Пеласа, в Лондоне. Поединок стартует в 22:15 по киевскому времени.

Правила финала:

Матч идет к победе в семи сетах одного из игроков;

Чтобы победить в сете, нужно выиграть три лега;

Чтобы выиграть лег, нужно первым дойти от 501 до 0 очков;

К сожалению, в Украине никто официально не транслирует чемпионат мира по дартсу, а потому, чтобы посмотреть финал, нужно будет поискать его трансляцию в интернете.

Прогноз: Майк Смит впервые станет чемпионом мира