Женская сборная Украины по футзалу прошла в финал Чемпионата Европы
"Сине-желтые" смогли установить невероятное достижение.
В рамках полуфинала женского чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Венгрии сборная Украины встретилась с хозяйками турнира.
"Желто-синие" столкнулись с упорным сопротивлением своих соперниц, однако смогли преодолеть его.
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Матч завершился со счетом 1:2. Дублем в составе нашей команды отличилась Анна Шульга.
В финале Украина встретится с Испанией, которая переиграла Португалию. Поединок состоится в воскресенье, 19 марта.
Венгрия - Украина 1:2
Голы: Хорват, 11 - Шульга, 14, 31