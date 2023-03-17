Женская сборная Украины по футзалу прошла в финал Чемпионата Европы

В рамках полуфинала женского чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Венгрии сборная Украины встретилась с хозяйками турнира.

"Желто-синие" столкнулись с упорным сопротивлением своих соперниц, однако смогли преодолеть его.

Читай также: Евро-2023 по футзалу: расписание и результаты матчей

Матч завершился со счетом 1:2. Дублем в составе нашей команды отличилась Анна Шульга.

В финале Украина встретится с Испанией, которая переиграла Португалию. Поединок состоится в воскресенье, 19 марта.

Венгрия - Украина 1:2

Голы: Хорват, 11 - Шульга, 14, 31