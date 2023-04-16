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О'Салливан успешно стартовал на чемпионате мира по снукеру

Действующий обладатель титула переиграл представителя Китая.
Сегодня, 00:27
Ронни О'Салливан / Getty Images
Ронни О'Салливан / Getty Images

В Шеффилде, Англия стартовала основная сетка чемпионата мира по снукеру.

Единственным матчем первого игрового дня была встреча действующего чемпиона Ронни О'Салливана против китайца Панга Джуньху.

Опытнейший англичанин легко справился со своим оппонентом, который дебютировал на турнире такого уровня.

О'Салливан уверенно лидировал на протяжении всего матча и победил со счетом 10:7.

Ронни О'Салливан (Англия) - Панг Джуньху (Китай) 10:7

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ронни О`Салливан чемпионат мира по снукеру

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