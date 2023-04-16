О'Салливан успешно стартовал на чемпионате мира по снукеру

В Шеффилде, Англия стартовала основная сетка чемпионата мира по снукеру.

Единственным матчем первого игрового дня была встреча действующего чемпиона Ронни О'Салливана против китайца Панга Джуньху.

Опытнейший англичанин легко справился со своим оппонентом, который дебютировал на турнире такого уровня.

О'Салливан уверенно лидировал на протяжении всего матча и победил со счетом 10:7.

Ронни О'Салливан (Англия) - Панг Джуньху (Китай) 10:7