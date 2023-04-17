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Из-за эко-активистов приостановили матч Чемпионата мира по снукеру

Виновники оказались из организации Just Stop Oil.
Вчера, 22:28
Марк Аллен / Getty Images
Марк Аллен / Getty Images

Эко-активистки из организации Just Stop Oil провели акцию протеста во время матчей Чемпионата мира по снукеру.

Just Stop Oil - британская организация, которая борется против добычи нефти Соединенным королевством. За последнее время они все чаще стали нападать на объекты искусства и устраивать различные неправомерные акции.

Неизвестная девушка выбежала к столу, где проводили партию Аллен и Чженьи, и попыталась что-то высыпать но стол, но ее успели остановить.

А вот неизвестный мужчина все же смог прорваться к столу Милкинса и Перри и высыпать нечто на стол. Оказалось, что это апельсиновый порошок.

Судьи объявили перерыв на 15 минут, Милкинс и Перри доиграют свой матч уже после завершения предыдущего матча.

Со всеми результатами матчей Чемпионата мира по снукеру вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по снукеру

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