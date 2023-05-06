Бывшая девушка Тайгера Вудса обвиняет гольфиста в сексуальных домогательствах

Эрика Херман требует от своего бывшего 30 миллионов долларов в качестве компенсации.

Бывшая девушка Тайгера Вудса обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает Sports Illustrated.

Согласно с судебным документом, Вудс заставил Эрику Херман подписать соглашение о неразглашении, также угрожая ей, что она будет уволена с ее работы.

Херман, которая встречалась с Вудсом более пяти лет и жила с ним в его доме в Южной Флориде, подала документ в суд через своего адвоката, поздно вечером в пятницу, 5 мая.

Она заявила, что Вудс поддерживал с ней сексуальные отношения, когда она работала сотрудницой в его ресторане, и заставил ее подписать соглашение о неразглашении.

Адвокаты Вудса подали документы, подтверждающие, что у него действительно было соглашение о неразглашении с Херман.

Эрика Херман и Тайгер Вудс / Источник: Getty Images

В октябре девушка подала иск против траста, созданного для его резиденции несколько лет назад. Она утверждала, что у нее была устная договоренность остаться в его резиденции еще примерно на пять лет.

Она также потребовала возмещения ущерба в размере 30 миллионов долларов, заявив, что ее не пустили в дом, нарушив их соглашение.

Вудс заявил через юридическое представительство, что любые споры между ними должны решаться в конфиденциальном арбитраже, а не в публичном суде.

В марте Эрика в иске непосредственно против спортсмена, а не его имущества, попросил освободить ее от соглашения о неразглашении, сославшись на новый федеральный закон.

Изначально она не делала конкретных заявлений о сексуальных домогательствах в отношении Вудса.