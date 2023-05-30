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В Швеции пройдет первый чемпионат Европы по сексу

Мировой спорт получит новое увлекательное соревнование.
Сегодня, 13:58
Getty Images
Getty Images

В четверг, 8 июня, недалеко от Гетенборга (Швеция) пройдет первый чемпионат Европы по сексу.

Шведская федерация секса официально объявилоо проведении соревнования.

Турнир будет проходить в течение нескольких недель. Участники будут соревноваться по шесть часов в день.  Конкурсанты будут соревноваться в 16 дисциплинах, по итогам которых и определится победитель.

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Список дисциплин чемпионата Европы по сексу:

  1. Соблазнение
  2. Массаж различных частей тела
  3. Массаж эротических зон на теле соперника
  4. Прелюдия
  5. Оральный секс
  6. Проникновение
  7. Выносливость
  8. Внешний вид
  9. Исполнение позы
  10. Креативность в изменении положения 
  11. Выносливость и количество оргазмов за определенное время
  12. Артистическое выступление и обмен позами
  13. Повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнований
  14. Самая красивая и сложная поза
  15. Самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей
  16. Пара, которая была самой активной во время конкурса, а также самой артистичной по Камасутре и самой популярной у жюри и зрителей

За каждый этап жюри будет выставлять оцени от 5 до 10 баллов. Зрители также смогут голосовать. В итоговой оценке принимается 70% голосов зрителей и 30% голосов судей.

Президент Шведской федерации секса Драган Братич заявил, что превращение секса в спорт было лишь вопросом времени. 

"Для того, чтобы люди достигли желаемых результатов, им необходимо тренироваться, как и в любом другом виде спорта. Поэтому следующий логический шаг для них - начать соревноваться и в этом.

Это первый вид спорта, в котором противник должен получить огромную дозу удовольствия. Если противник недоволен, конкурент проигрывает игру, что очень революционно и очень уникально для мира, в котором мы живем. Во всех других видах спорта противник обижен или опечален поражением. С сексом не так. Чем больше удовольствия получает ваш противник, тем больше очков вы получаете", - отметил Братич.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду взяла частный урок тверка у популярного учителя.


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