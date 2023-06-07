Евро среди футболистов с последствиями ДЦП: Украина легко вышла из группы
Наши парни выиграли все три матча.
Сборная Украины по футболу среди игроков, страдающих ДЦП, в очередной раз доказала свою силу на международном турнире. В рамках проходящего в Италии чемпионата Европы наши ребята выиграли группу В.
Соперниками Украины были сборные Германии, Ирландии и Шотландии. Ни одна из них не смогла противостоять "желто-синим".
Результаты Украины в группе
- Украина – Германия 8:2
- Шотландия – Украина 2:8
- Ирландия – Украина 2:6
В полуфинальном матче украинцы сыграют против команды Испании. Матч состоится завтра, 8 июня в 18.00. В случае победы 10 июня украинцы сыграют в финале (начало в 18.00).
Напомним, что также параллельно проходит Евро-2023 из Сокка[/link_local], где Украина также пробилась в плей-офф с первого места в группе.