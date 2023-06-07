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Евро среди футболистов с последствиями ДЦП: Украина легко вышла из группы

Наши парни выиграли все три матча.
Сегодня, 16:38
Фото IFCPF
Фото IFCPF

Сборная Украины по футболу среди игроков, страдающих ДЦП, в очередной раз доказала свою силу на международном турнире. В рамках проходящего в Италии чемпионата Европы наши ребята выиграли группу В.

Соперниками Украины были сборные Германии, Ирландии и Шотландии. Ни одна из них не смогла противостоять "желто-синим".

Результаты Украины в группе

  • Украина – Германия 8:2
  • Шотландия – Украина 2:8
  • Ирландия – Украина 2:6

В полуфинальном матче украинцы сыграют против команды Испании. Матч состоится завтра, 8 июня в 18.00. В случае победы 10 июня украинцы сыграют в финале (начало в 18.00).

Напомним, что также параллельно проходит Евро-2023 из Сокка[/link_local], где Украина также пробилась в плей-офф с первого места в группе.


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