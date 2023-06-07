Евро среди футболистов с последствиями ДЦП: Украина легко вышла из группы

Наши парни выиграли все три матча.

Сборная Украины по футболу среди игроков, страдающих ДЦП, в очередной раз доказала свою силу на международном турнире. В рамках проходящего в Италии чемпионата Европы наши ребята выиграли группу В.

Соперниками Украины были сборные Германии, Ирландии и Шотландии. Ни одна из них не смогла противостоять "желто-синим".

Результаты Украины в группе

Украина – Германия 8:2

Шотландия – Украина 2:8

Ирландия – Украина 2:6

В полуфинальном матче украинцы сыграют против команды Испании. Матч состоится завтра, 8 июня в 18.00. В случае победы 10 июня украинцы сыграют в финале (начало в 18.00).

Напомним, что также параллельно проходит Евро-2023 из Сокка[/link_local], где Украина также пробилась в плей-офф с первого места в группе.