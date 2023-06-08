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Пожизненные дисквалификация и немалые штрафы - WPBSA вынесла решение по делу с договорными матчами

В снукере произошло очень важное событие.
Сегодня, 18:47
Лу Нин / Getty Images
Лу Нин / Getty Images

Независимая дисциплинарная комиссия Всемирной ассоциации бильярда и снукера вынесла свои решения в отношении десяти китайских снукеристов, которые были фигурантами дела о договорных матчах. 

Самое суровое наказание получили Лян Вэньбо и Ли Хан, которых пожизненно отстранили от снукера и обязали каждого заплатить штраф в размере 43'000£. 

Еще восемь снукеристов признали свою вину и получили различные сроки дисквалификации:

Лу Нин

  • дисквалификация на 5 лет и 4 месяца (до 6 апреля 2028 года);
  • штраф £7500. 

Янь Бинтао

  • дисквалификация на 5 лет (до 11 декабря 2027 года);
  • штраф £7500.

Чжао Синьтун

  • дисквалификация на 1 год и 8 месяцев (до 1 сентября 2024 года);
  • штраф £7500.

Чжао Цзэньбо

  • дисквалификация на 2 года и 4 месяца (до 7 апреля 2025 года);
  • штраф £7500.

Чан Бинью

  • дисквалификация на 2 года (до 7 декабря 2024 года);
  • штраф £7500.

Бай Ланнин 

  • дисквалификация на 2 года и 8 месяцев (до 6 августа 2025 года);
  • штраф £7500.

Чен Зифань

  • дисквалификация на 5 лет (до 20 декабря 2027 года);
  • штраф £7500.

Чжан Цзянкан

  • дисквалификация на 2 года и 11 месяцев (до 1 декабря 2025 года);
  • штраф £7500.

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