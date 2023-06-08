Пожизненные дисквалификация и немалые штрафы - WPBSA вынесла решение по делу с договорными матчами

В снукере произошло очень важное событие.

Независимая дисциплинарная комиссия Всемирной ассоциации бильярда и снукера вынесла свои решения в отношении десяти китайских снукеристов, которые были фигурантами дела о договорных матчах.

Самое суровое наказание получили Лян Вэньбо и Ли Хан, которых пожизненно отстранили от снукера и обязали каждого заплатить штраф в размере 43'000£.

Еще восемь снукеристов признали свою вину и получили различные сроки дисквалификации:

Лу Нин

дисквалификация на 5 лет и 4 месяца (до 6 апреля 2028 года);

штраф £7500.

Янь Бинтао

дисквалификация на 5 лет (до 11 декабря 2027 года);

штраф £7500.

Чжао Синьтун

дисквалификация на 1 год и 8 месяцев (до 1 сентября 2024 года);

штраф £7500.

Чжао Цзэньбо

дисквалификация на 2 года и 4 месяца (до 7 апреля 2025 года);

штраф £7500.

Чан Бинью

дисквалификация на 2 года (до 7 декабря 2024 года);

штраф £7500.

Бай Ланнин

дисквалификация на 2 года и 8 месяцев (до 6 августа 2025 года);

штраф £7500.

Чен Зифань

дисквалификация на 5 лет (до 20 декабря 2027 года);

штраф £7500.

Чжан Цзянкан