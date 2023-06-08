Пожизненные дисквалификация и немалые штрафы - WPBSA вынесла решение по делу с договорными матчами
В снукере произошло очень важное событие.
Независимая дисциплинарная комиссия Всемирной ассоциации бильярда и снукера вынесла свои решения в отношении десяти китайских снукеристов, которые были фигурантами дела о договорных матчах.
Самое суровое наказание получили Лян Вэньбо и Ли Хан, которых пожизненно отстранили от снукера и обязали каждого заплатить штраф в размере 43'000£.
Еще восемь снукеристов признали свою вину и получили различные сроки дисквалификации:
Лу Нин
- дисквалификация на 5 лет и 4 месяца (до 6 апреля 2028 года);
- штраф £7500.
Янь Бинтао
- дисквалификация на 5 лет (до 11 декабря 2027 года);
- штраф £7500.
Чжао Синьтун
- дисквалификация на 1 год и 8 месяцев (до 1 сентября 2024 года);
- штраф £7500.
Чжао Цзэньбо
- дисквалификация на 2 года и 4 месяца (до 7 апреля 2025 года);
- штраф £7500.
Чан Бинью
- дисквалификация на 2 года (до 7 декабря 2024 года);
- штраф £7500.
Бай Ланнин
- дисквалификация на 2 года и 8 месяцев (до 6 августа 2025 года);
- штраф £7500.
Чен Зифань
- дисквалификация на 5 лет (до 20 декабря 2027 года);
- штраф £7500.
Чжан Цзянкан
- дисквалификация на 2 года и 11 месяцев (до 1 декабря 2025 года);
- штраф £7500.