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Украинец Бойко стал чемпионом Европы по снукеру

Спортсмен проявил себя на турнире лучшим образом, завоевав также индивидуальный приз.
Сегодня, 08:06
Юлиан Бойко
Юлиан Бойко

Украинский снукерист Юлиан Бойко стал чемпионом Европы-2023 в дисциплине Shoot Out, который проходил в Болгарии.

Наш спортсмен выиграл все шесть поединков. В полуфинале он одолел Эдена Шарава из Израиля (109:12), а финале обыграл другого израильтянина Шахара Руберга (44:33).

Бойко также получил индивидуальный трофей за лучшую серию турнира. Поединок с Шаравом украинец выиграл благодаря сенчури-брейку в 109 очков.

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Отметим, что еще два украинца - Матчей Лагодзинский и Денис Хмелевский дошли до 1/8 финала. Михаил Ларьков уступил в первом раунде соревнований.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по снукеру повторили рекорд 15-летней давности.


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