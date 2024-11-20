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Майку Тайсону предложили сняться в фильме для взрослых

Легенда бокса получил оригинальный запрос.
Сегодня, 14:20
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший чемпион Майк Тайсон получил предложение заработать после поединка с Джейком Полом.

Руководитель компании X-rated, которая занимается производством фильмов для взрослых, Дерин Паркер обратился к американцу.

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"Я понимаю, что наше предложение будет немного не таким, как вы привыкли, и не касается бокса. Возможно, вы захотите повесить перчатки на гвоздь и сменить направление своей деятельности. 

Вы можете сняться в нашем фильме и вам не надо будет переживать об укусах за ухо. Это идеальное предложение снова появиться перед людьми менее напряженным способом, чем на ринге", - приводит слова руководителя Lad Bible.

Компания предложила Майку Тайсону 250 тысяч долларов за съемки в сцене фильма для взрослых. 

Ранее было раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол.

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