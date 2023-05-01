Два максимума: на чемпионате мира по снукеру повторили рекорд 15-летней давности

Продолжается чемпионат мира по снукеру в финале которого встречаются Марк Селби и Люка Брессель.

Спортсмены провели уже две сессии из четырех и на данный момент счет 9:8 в пользу бельгийского снукериста.

Но при этом Селби стал соавтором мирового рекорда, когда в 16-м фрейме сделал максимум, набрав 147 очков. Это второй максимум на нынешнем ЧМ, первый сделал Кайрен Уилсон еще в дебютном раунде.

Таким образом, ЧМ-2023 повторил рекорд ЧМ-2008, на котором также дважды игроки смогли оформить максимум. Тогда это были Ронни О'Салливан и Алистер Картер.