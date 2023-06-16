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Футбол и баскетбол для детей: спортивные секции при поддержке Favbet Foundation

Favbet Foundation продолжает развивать детский спорт в рамках проекта «Сильнее вместе».
Сегодня, 15:30

В этом году благотворительный фонд начал сразу две бесплатные секции по футболу и баскетболу в Деснянском районном городе Киеве Центре физического здоровья населения «Спорт для всех».

«Когда война отнимает у детей мир, спорт дарит им надежду. В спорте они находят силы снова поверить в мечты и превратить боль в победу. Проект «Сильнее вместе» создан, чтобы помочь украинским детям найти свой путь к восстановлению и гармонии. Вместе мы обеспечиваем им спортивные возможности, способствуем развитию навыков, формируем командный дух и показываем, что вместе мы сильнее любых обстоятельств», — рассказывает куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Стоимость занятий оплачивается благодаря поддержке фонда Favbet Foundation. Тренировки прежде всего предназначены для детей, проживающих в Киеве, а их семьи имеют статус ВПЛ или один из родителей военнослужащий.

«Спорт не только формирует здоровое тело, но и укрепляет дух, развивает выносливость и справедливость. Мы рады, что малыши имеют возможность выбирать для себя любимый вид спорта и учиться новому. Пусть эти дети сохранят свои сердца чистыми, почувствуют силу спорта, а футбольные и баскетбольные площадки станут местом, где они найдут твердую веру в будущее», — комментирует Кирилл Бойко, начальник Управления по делам молодежи и спорта Деснянской РГА.

Напомним, что при поддержке Favbet Foundation также действуют спортивные секции по борьбе и боксу в SpartaBox.

«Сильнее вместе» входит в крупный проект Favbet Foundation под названием «Клуб Супергероев». Эта инициатива для развития детей включает курс базового компьютерного образования «IT Kids» в коллаборации с Code Club Украина, а также проект «Сила в знаниях». Благодаря последнему, более 5500 детей в Украине получают яркие боксы канцелярии для обучения и творчества.


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