Украинские стронгмены выиграли парный чемпионат Европы
Это третья подряд победа украинцев на этом турнире.
В нидерландском Неймегене завершился парный чемпионат Европы по богатырскому многоборью.
Украинские стронгмены Виталий Герасимов и Владимир Рекша стали победителями чемпионата в среднем весе.
Интересно, что заслуженные мастера спорта Украины стали третьей подряд парой украинцев, которые добывают золото чемпионата. Предыдущие два турнира также завершились победой украинских дуэтов.
Также нашу страну в Нидерландах представляли Валерий Газаев и Евгений Настенко, но подняться выше шестой позиции им не удалось.
Также напомним, что сейчас украинские спортсмены принимают участие в Европейских играх, с их расписанием и результатами вы можеет ознакомиться на нашем сайте.