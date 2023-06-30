Украинские стронгмены выиграли парный чемпионат Европы

Это третья подряд победа украинцев на этом турнире.

В нидерландском Неймегене завершился парный чемпионат Европы по богатырскому многоборью.

Украинские стронгмены Виталий Герасимов и Владимир Рекша стали победителями чемпионата в среднем весе.

Интересно, что заслуженные мастера спорта Украины стали третьей подряд парой украинцев, которые добывают золото чемпионата. Предыдущие два турнира также завершились победой украинских дуэтов.

Также нашу страну в Нидерландах представляли Валерий Газаев и Евгений Настенко, но подняться выше шестой позиции им не удалось.

Также напомним, что сейчас украинские спортсмены принимают участие в Европейских играх, с их расписанием и результатами вы можеет ознакомиться на нашем сайте.